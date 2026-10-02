Si avvicina la fine di questa lunghissima, e per certi versi estenuante, pausa per gli impegni delle Nazionali e il ritorno della Serie A. In attesa che il pallone torni a rotolare sui nostri campi, Opta Analyst aggiorna quelle che sono le valutazioni del proprio algoritmo in merito alla corsa per lo Scudetto: dopo cinque giornate l’Inter rimane la squadra favorita alla vittoria dello Scudetto. Ai nerazzurri viene assegnato un 45.20% di chance di successo, con una proiezione di punti che si aggira intorno ai 78.

Rispetto ai pronostici di inizio anno, ha scalato qualche posizione la Roma di Gian Piero Gasperini. Per i giallorossi esiste un 22,29% di possibilità per quanto riguarda la vittoria del tricolore. Subito dopo troviamo proprio il Como, a cui viene attribuito un 10% netto. Una classifica in costante evoluzione, che al momento certifica la supremazia della squadra di Cristian Chivu rispetto alle altre pretendenti e che evidenzia dopo sole cinque giornate alcune assenze eccellenti. Precipita il Napoli di Massimiliano Allegri, al quale viene dato un 2.93% di possibilità di successo con un settimo posto finale alle spalle della Lazio.