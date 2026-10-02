Tuttosport torna oggi sulla notizia dell'archiviazione, da parte della Procura Federale della Federcalcio, della posizione di Gianluca Rocchi, ex designatore arbitrale di Serie A, dopo le accuse della Procura di Milano, archiviate allo stesso modo anche in sede di giustizia ordinaria.

"Nell’archiviazione federale arrivata ieri, la Procura Figc non ha trovato prova di contatti diretti, anche telefonici, tra Rocchi e dirigenti dei club nell’ambito delle contestazioni sulle designazioni - si legge -. Le lamentele della società di cui si parla nelle carte sarebbero arrivate attraverso i Club Referee Manager e non attraverso un rapporto diretto tra Rocchi e i dirigenti. Così il procuratore federale Giuseppe Chiné si è spinto a chiedere l’archiviazione del procedimento sportivo, non ravvisando condotta punibile. Tanto rumore per nulla? Dal punto di vista del settore arbitrale no, perché lo scossone ha isolato definitivamente Rocchi. Sul piano sportivo, invece, alla luce dell’archiviazione sì. Sul procedimento federale a carico dell’ex designatore, dunque, non sono state ravvisate violazioni disciplinari. Dopo mesi di accertamenti e verifiche, il capitolo relativo a Rocchi viene chiuso dalla giustizia sportiva senza conseguenze disciplinari. L’assenza dell’ipotesi inizialmente formulata di frode sportiva ha fatto cadere il castello in pochissimo tempo".