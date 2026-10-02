Tra i volti nuovi coinvolti da Jurgen Klopp per il nuovo corso della Nazionale tedesca figura anche il difensore centrale Finn Jeltsch, che però dovrà attendere ancora per il suo debutto con la maglia della Germania. Ieri sera contro la Serbia all'Allianz Arena di Monaco di Baviera è infatti rimasto in panchina. Ciò non toglie che il giovane talento sia già, a quanto pare, nel mirino dei migliori club europei.

Secondo Sky Sports DE, sia l'Inter sia il Barcellona starebbero monitorando le prestazioni del 20enne centrale in forza allo Stoccarda, che ha un contratto fino al 2030. Entrambi i club stanno infatti lavorando al futuro della propria retroguardia e da tempo sono alla ricerca di giovani calciatori in rampa di lancio.