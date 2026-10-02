Gianni Rivera è intervenuto al Festival dello Sport di Trento per parlare anche di Nazionale: "Il ritorno di Mancini non mi entusiasma - ha detto con franchezza -, dopo che era andato in Arabia solo per soldi. Così come non mi entusiasma Malagò presidente della Figc". Un passaggio anche sul nuovo stadio di Milan e Inter che qualcuno ha proposto di intitolare proprio a Rivera e Mazzola: "Perché no, sarei contento. E lo sarebbe anche Mazzola. Di sicuro siamo stati due protagonisti negli anni in cui abbiamo giocato, due monumenti del calcio e delle rispettive squadre. Sarebbe avere qualcosa di fisico, di tangibile, per ricordarci".