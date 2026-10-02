Da Rennes, dove ha presenziato all'inaugurazione del nuovo centro sportivo del club bretone, Philippe Diallo, presidente della Federcalcio francese, si è detto contento dell'ottimo avvio dell'avventura di Zinedine Zidane come nuovo CT dei Bleus in vista della gara di stasera contro l'Italia: "Zidane ha iiniziato bene con queste prime due vittorie in trasferta, il che è sempre difficile, ma anche con un grande rimescolamento dei giocatori e molti elementi nuovi. È estremamente positivo. I giocatori ci credono. Stasera è la prima partita in casa. Ci riserverà ancora qualche sorpresa. Auguro a lui e a noi un ottimo rapporto con i tifosi e una vittoria".

Prosegue Diallo: "Zinedine è un'icona del calcio, ma anche un'icona francese. È una delle figure più amate in Francia. È stato uno dei migliori giocatori al mondo. Nel suo passaggio alla panchina, ha vinto la competizione per club più prestigiosa, la Champions League. E poi c'è la sua personalità, che piace ai francesi. È caratterizzata da professionalità, umiltà e sincerità. È vicino alla gente, e io voglio che la nazionale francese sia vicina ai suoi tifosi, quindi per me va benissimo".