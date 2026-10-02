Dopo aver aggiornato il suo score con la Nazionale argentina, arrivando a quota 41 gol al pari di Sergio Aguero, Lautaro Martinez si prepara all'amichevole contro il Burkina Faso, anche se la data cerchiata in rosso è il 6 ottobre, quando si disputerà l'ultima partita di Lionel Messi con la Seleccion, amichevole contro il Benin. Non ci saranno Paulo Dybala e Nahuel Molina, a cui la Roma ha negato la presenza, il Toro invece non mancherà anche perché l'Inter mai si sarebbe sognata di porre veti per un giocatore che per la causa nerazzurra ha messo a rischio la propria incolumità alle porte degli ultimi due Mondiali.

Subito a Milano

Tra l'altro, dalle varie trasferte internazionali Lautaro è spesso tornato con voli privati per anticipare il più possibile lo sbarco a Milano. E lo stesso, sottolinea il Corriere della Sera, quasi certamente, succederà anche stavolta. Cristian Chivu e i suoi ragazzi torneranno in campionato sabato 10 alle 18, in casa contro il Parma. E il Toro non mancherà.