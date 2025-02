Dopo la vittoria di sabato sera e la giornata di riposo di ieri, concessa da Inzaghi per i giocatori impegnati il giorno prima nella sfida vinta contro il Grifone, l'Inter si è ritrovata questa mattina ad Appiano Gentile, dove hanno svolto il primo vero training in vista della partita di Coppa Italia in programma per domani contro la Lazio. Nella sessione odierna, terminata da poco, ha lavorato ancora a parte Carlos Augusto, mentre migliora la condizione fisica del Tikus che ha svolto la prima parte di allenamento con il resto del gruppo, per poi tornare a svolgere lavoro differenziato nella seconda parte di allenamento.

Bisogna ancora attendere per capire le condizioni di salute di Joaquin Correa, ma dalle prime valutazioni l'argentino non sembra avere nulla di grave, si capirà meglio nei prossimi giorni. Per tornare al Tikus, grande assente del match contro il Grifone, le sensazioni che filtrano dalla Pinetina sono quelle di una convocazione al momento difficile, ma la decisione verrà presa domani dopo le ultime valutazioni post-rifinitura.

