Oumar Solet viaggia verso l'Inter. La conferma arriva anche dall'edizione odierna de Il Messaggero Veneto che fa persino il nome di colui che potrebbe essere il suo sostituto. Si tratta di Lautaro Rivero, difensore del River Plate. All'argentino non mancano le offerte e comunque per la cessione del difensore francese non c’è ancora un accordo definito con il club campione d’Italia. Solet vuole restare in Italia e giocare la Champions e ha già accettato la proposta contrattuale fatta dai nerazzurri, mentre si attendono i contatti tra le due dirigenze per un affare che, secondo quanto filtra, potrebbe essere impostato con la formula del prestito con un obbligo di riscatto che scatterebbe dopo il primo punto ottenuto dall’Inter nel girone di ritorno. Così la certezza della vendita per i bianconeri arriverebbe dopo il 30 giugno 2027. 

Per concretizzare questo scenario però il difensore dovrebbe rinnovare il contratto con i friulani che scadrà tra un anno. Per il resto è solo una questione di soldi e valutazioni. Almeno 25 i milioni che l'Udinese vorrebbe incassare, anche se sulla cifra finale potrebbero intervenire i bonus per innalzare la quota, bonus legati non solo alle prestazioni personali in nerazzurro, ma anche ai piazzamenti, in particolare quelli Champions.

Sezione: Focus / Data: Mer 03 giugno 2026 alle 09:45
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.