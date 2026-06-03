Ora che Denzel Dumfries è ormai quasi il passato in casa Inter, c'è un posto vacante significativo nella scacchiera nerazzurra, a destra. E quel posto il club di Viale della Liberazione vorrebbe riempirlo con Marco Palestra, mai come oggi una necessità. Ne parla Sportmediaset nell'edizione odierna, evidenziando come ad oggi le potenziali concorrenti dalla Premier League non si siano ancora affacciate a una potenziale trattativa, ma questo non esclude che il Manchester City del suo estimatore Enzo Maresca non possa farsi avanti nei prossimi giorni con un'offerta concreta. Sullo sfondo resta il Newcastle, che però non disputerà le coppe europee nella nuova stagione e non gode del gradimento del giocatore.

Proprio su questo fa leva l'Inter, che ha incassato il sì di Palestra e punta ad aggiungere al cash una contropartita tecnica gradita ai bergamaschi, in modo da raggiungere la valutazione di 50 milioni da cui non vogliono smuoversi. Senza dubbio l'Inter oggi è più fretta di ieri di chiudere l'operazione.