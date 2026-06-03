Curtis Jones continua a essere uno dei nomi più caldi del mercato dell'Inter, ma intanto il Liverpool se lo coccola e lo esalta inserendolo al 93° posto in classifica tra i giocatori più importanti della storia dei Reds. Il club inglese omaggia il centrocampista con un comunicato ufficiale in cui viene ripercorsa la carriera del classe 2001 ad Anfield.

Anni: 2019-oggi

Apparizioni: 228

Gol: 22

Trofei: Coppa del Mondo per club FIFA (2019), Premier League (2019-20, 2024-25), Coppa di Lega (2022, 2024), FA Cup (2022)

Curtis Jones, partito dal settore giovanile del Liverpool, è riuscito a realizzare tutti i suoi sogni d'infanzia.

Il giocatore di Liverpool ha collezionato oltre 200 presenze e vinto sei importanti trofei con il club a cui si è unito nella categoria Under 9.

Fin dall'inizio della sua esperienza in prima squadra, Jones ha dimostrato sicurezza e talento, e si è capito subito che si trattava di un giocatore che avrebbe saputo gestire la pressione del calcio di alto livello.

Dopo aver esordito in FA Cup nel 2019, Jones ha aperto il suo conto dei gol un anno dopo nella stessa competizione in modo indimenticabile.

Un tiro a giro spettacolare dalla distanza contro l'Everton è entrato nella storia come uno dei gol più belli del derby del Merseyside.

La sua importanza per Jürgen Klopp crebbe sempre di più , trasformandosi in un centrocampista che imparò ad apprezzare anche la fase difensiva del gioco, oltre ai suoi compiti offensivi.

Dopo aver conquistato la medaglia di vincitore del titolo di Premier League nella stagione 2019-20, Jones ha collezionato 34 presenze nella stagione successiva. Ha contribuito alla vittoria della Carabao Cup e della FA Cup da parte dei Reds nel 2021-22, una stagione però segnata da un insolito infortunio all'occhio.

La crescita di Jones ha continuato a essere costante ed è stata riconosciuta a livello internazionale dall'Inghilterra.

Un bottino di cinque gol, record personale, e una seconda vittoria in Coppa di Lega nella stagione 2023-24 sono stati seguiti da 46 presenze e un'altra medaglia di campione di campionato sotto la guida di Arne Slot nella stagione successiva.

Nel dicembre 2025, il numero 17 è diventato il centrocampista più giovane dai tempi di Steven Gerrard a raggiungere le 200 presenze con la maglia del Liverpool.

"Avevo un solo obiettivo in mente: giocare in questo club", ha detto dopo aver raggiunto questo traguardo. "Ed è quello che sto facendo, quindi ho un sorriso enorme stampato in faccia".