Dusan Vlahovic lascerà la Juventus a partire dal 1° luglio 2026, per scadenza del contratto. Che, dopo l'incontro di oggi con la dirigenza bianconera, non verrà rinnovato. Non c'è infatti intesa tra la richiesta del giocatore e l'offerta della società bianconera, un paio di milioni di differenza che hanno fatto saltare l'accordo. E adesso l'attaccante serbo potrà serenamente ascoltare le migliori proposte da libero professionista. Quale futuro per lui? Ne parla La Stampa nella sua versione online:

"E ora Vlahovic volta pagina: sul piatto c’è già l’offerta del Bayern Monaco per il ruolo di vice-Kane, papà Milos è in contatto anche con Atletico Madrid e Barcellona in attesa di capire come si evolverà il loro mercato, il Chelsea guida la truppa di club interessati in Premier. Ma la svolta potrebbe arrivare in Italia, nonostante la promessa fatta da Dusan a Giorgio Chiellini negli scorsi mesi riguardo il fatto che senza rinnovo sarebbe andato solo all’estero: nel calciomercato cambia tutto molto in fretta, l’Inter è pronta a tentare la zampata, il Napoli della nuova coppia Allegri-Manna farà ben più di un tentativo, il Milan dopo la rivoluzione non sa ancora cosa farà.