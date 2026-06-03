Completando il versamento dei 50 milioni di euro previsti al momento dell'accordo con il Manchester United, il Napoli ha riscattato l'attaccante danese Rasmus Hojlund, che da oggi è a tutti gli effetti un calciatore dei partenopei. Lo comunica lo stesso club in una nota ufficiale: "sono maturate le condizioni per l'acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Rasmus Winther Højlund dal Manchester United Football Club".

Dal momento del suo esordio avvenuto lo scorso 13 settembre, Hojlund con la maglia del Napoli ha collezionato 44 presenze, mettendo a referto 16 reti. Ha contribuito alla vittoria della Supercoppa Italiana dello scorso dicembre, andando a segno nella semifinale vinta contro il Milan.

Sezione: Il resto della A / Data: Mer 03 giugno 2026 alle 13:54
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.