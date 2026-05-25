Nella giornata di sabato è emersa un’indiscrezione legata al futuro di Stefano Vecchi, allenatore dell’Inter Under 23 nella prima stagione disputata in Serie C, un torneo a due volti concluso con la delusione della mancata qualificazione ai playoff per la promozione in Serie B. Un risultato che però pare non inficiare affatto sulla fama di specialista della categoria dell’allenatore bergamasco, al punto che la Reggiana, appena retrocessa dalla Serie B, ha messo gli occhi su di lui per provare l’immediata risalita tra i cadetti. Oggi, però, FcInterNews.it scopre che il club granata non è stato l’unico a fare lo stesso pensiero, ovvero affidarsi a un tecnico esperto della terza serie per cancellare prontamente lo smacco della retrocessione.

Con Vecchi per tornare in B



Vecchi, infatti, è finito nel mirino di altre due squadre scese dalla Serie B al termine di questo campionato: la prima è lo Spezia, che dopo 14 anni importantissimi con alcuni passaggi anche in Serie A è sprofondato in Serie C soltanto un anno dopo aver sfiorato una nuova promozione nella massima serie, sfumata solo dopo la finale playoff persa contro la Cremonese, trascinato dai gol di Francesco Pio Esposito. Il secondo club che sta monitorando la situazione di Vecchi è il Bari, club nella bufera per un’inusitata retrocessione arrivata dopo il doppio 0-0 nel playout contro il Südtirol di Fabrizio Castori, picco negativo di una serie di annate decisamente travagliate per i Galletti che ora devono necessariamente puntare al rilancio per superare anche la rabbia della tifoseria.

Un mister al bivio



Cosa sta pensando Vecchi? L’Inter vorrebbe anche tenerlo per la prossima stagione, ma a quanto sembra l’obiettivo principale è quello di assestarsi nella categoria puntando contemporaneamente a fornire nuovi giovani da destinare alla prima squadra, come quei Matteo Cocchi e Luka Topalovic che sabato sono scesi in campo al Dall’Ara di Bologna. Obiettivo nobile, certo, che però nella mente di mister Vecchi potrebbe essere scavalcato dalla prospettiva di allenare un club con forti ambizioni per la categoria, che andrebbe a stuzzicare il suo appetito specie ripensando a due anni fa, quando fallì l’obiettivo Serie B con il Vicenza che poi quest’anno ha dominato il girone A della Serie C con Fabio Gallo alla guida.