Al momento, secondo Fabrizio Romano, la Juve non costituisce una vera insidia per l'Inter nella corsa di mercato per Marco Palestra. Il club bianconero, svela il giornalista sul suo canale Youtube, ha preso informazioni sul giocatore, ma senza formulare offerte. Al contrario del Newcastle, che ha fatto sapere di potersi spingere oltre il muro dei 50 milioni di euro, la cifra richiesta dall'Atalanta, proprietaria del cartellino del nativo di Buccinasco, reduce da una buona stagione in prestito al Cagliari. L'opzione, però, non scalda il giocatore.

In questo scenario, il club di Viale della Liberazione continua a rimanere in contatto con gli agenti del ragazzo, ha memorizzato la richiesta della Dea, e sa che deve fare in fretta perché l'eventuale ingresso in scena dei top club della Premier League potrebbero cambiare le carte in tavola (il Manchester City resta sempre alla finestra).