Dopo l'1-0 sul campo del Lussemburgo, nella sua prima panchina da ct ad interim della Nazionale italiana, Silvio Baldini parla così a Rai Sport: "Sono molto soddifatto, i ragazzi hanno dei valori. Sapevo che c'erano le insidie perché molti erano all'esordio. Non c'è mai nulla di scontato, sapevo che le stelle sarebbero state dalla nostra parte, che avremmo vinto. La squadra in fase offensiva ha creato delle azioni, ma può fare cose migliori. Ci sono meccanismi che a volte vengono naturali, ma oggi, soprattutto nel primo tempo, abbiamo faticato ad andare al tiro. Io sono strano, non sento chissà quale grande emozioni. Sento la preoccupazione di non essere utile ai ragazzi quando comunico".