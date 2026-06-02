Aumentano i club interessati ad Andrea Cambiaso, terzino della Juventus inserito nella lista dei potenziali partenti. Cambiaso, che già da tempo nel mirino del Barcellona, è stato però al centro di un possibile giro di nomi con l'Inter: secondo quanto riferito da Sportitalia, negli ultimi tempi il club bianconero ha parlato coi nerazzurri ampliando il proprio discorso a Carlos Augusto, apprezzato dalle parti della Continassa. La novità delle ultime ore è che anche il Chelsea si sarebbe fatto avanti per chiedere informazioni sull’esterno ex Genoa.

Sezione: Focus / Data: Mar 02 giugno 2026 alle 23:42
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Christian Liotta
autore
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.