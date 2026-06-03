Spazio al ct azzurro, Silvio Baldini anche ai microfoni di Sky Sport che dopo la vittoria dell'Italia per 1-0 contro il Lussemburgo ha parlato anche di Pio Esposito, autore del gol del successo: "Questi sono ragazzi che bisogna saperli aiutare... Oggi vedevo che c'era emozione, ma io ero più preoccupato del non essere utile a loro. Se chi li allena non fa confusione o demagogia, se non si cerca sempre il colpevole... lo ero sicuro che avrebbero fatto bene. A fine primo tempo abbiamo aggiustato qualcosa e all'inizio del secondo sono stati bravissimi", ha detto prima di parlare dell'attaccante dell'Inter.

Pio Esposito è stato il migliore...

"È un ragazzo umile, che ha detto alla squadra di essere grato che lo avessero accettato in gruppo. Questo ha vinto lo Scudetto, uno così l'Italia non deve perderlo perché con valori così aiuterà tutti a crescere". Parole alle quali, il numero 94 di Cristian Chivu replica con sincera gratitudine (LEGGI QUI).