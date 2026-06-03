Dal proprio profilo Instagram, il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni illustra i tre motivi per i quali l'operazione con l'Atalanta per l'ingaggio di Marco Palestra può pendere decisamente a favore dell'Inter, contrariamente a quanto avvenuto la scorsa estate con Ademola Lookman: in primo luogo, stavolta l'Inter non è prima passata dall'entourage del giocatore ma ha parlato direttamente con Luca Percassi, AD degli orobici, che ha manifestato l'intenzione di vendere il giocatore. Nessuna preclusione.

Premier? Il giocatore dice no

Si parla con grande insistenza di un forte interessamento da parte di club della Premier League, ma in questo senso la volontà del giocatore, spiega Zazzaroni, è chiara: Palestra non vuole trasferirsi all'estero e lo ha esplicitato. Ultimo, ma non in ordine di importanza, il fattore spesa: l'Atalanta ha chiesto 53 milioni, l'Inter è partita da 42 con bonus. Ridurre le distanze è possibile soprattutto dopo che il club ha incassato 20 milioni dal Real per Dumfries. In conclusione, Zazzaroni ricorda: "L'Inter pagò Nicolò Barella quasi 50 milioni".