Denzel Dumfries al Real Madrid, sembra ormai davvero tutto fatto. Dopo il flusso di notizie di ieri, con l'intesa raggiunta tra i Blancos e l'entourage del giocatore, è ormai quasi definito il trasferimento del neerlandese nella capitale spagnola per la prossima stagione, dopo il Mondiale in America. Il Real Madrid verserà nelle casse dell'Inter 20 milioni di euro, come previsto dalla clausola rescissoria inserita nel contratto dell'esterno al momento del rinnovo fino al 2028. Una cessione che toglierà molto alla squadra dal punto di vista fisico, mentale e professionale, ma che garantirà alle casse societarie comunque una buona plusvalenza, come evidenzia Calcio e Finanza:

Partendo dai dati ufficiali a disposizione, al 30 giugno 2025 Dumfries aveva un costo storico pari a poco più di 15,3 milioni di euro, tra base fissa versata al PSV per il suo acquisto e i bonus maturati in questi anni. Alla stessa data, il valore residuo del calciatore a bilancio era pari a 2,4 milioni di euro. Considerando il contratto in scadenza al 2028, al 30 giugno 2026 il valore netto contabile sarà sceso a 1,6 milioni di euro. Facendo i calcoli a partire da questa cifra, la cessione di Dumfries genererà per l’Inter una plusvalenza da 18,4 milioni di euro.