La classica occasione di mercato che Beppe Marotta ama sottolineare ogni volta che viene trattato l'argomento. Eccola lì, servita sul piatto. Peccato che non ci siano, ad oggi, le condizioni ideali per affondare il colpo. E per condizioni ideali si intende la forza economica, che all'Inter in questa sessione estiva non mancherà ma nella fattispecie le cifre di cui si parla sono troppo elevate.

PROBLEMI INTERNI

Nelle scorse ore in Inghilterra è stata più volte battuta la notizia della rottura tra Ibrahima Konaté e il Liverpool. Il difensore francese non rinnoverà il contratto con i Reds, in scadenza il 30 giugno, nonostante lo scorso aprile tutto invitava all'ottimismo e lo stesso giocatore aveva ammesso di voler rimanere. Ora il passo indietro che scatenerà un'autentica battaglia per assicurarsi un parametro zero così ambito. Il motivo? Probabilmente dissidi interni nello spogliatoio, molti calciatori della vecchia guardia saluteranno, a partire da Mohamed Salah che sta già cercando una nuova sistemazione e Andrew Robertson, vicino al Tottenham. Ora anche il nazionale francese ha scelto di cambiare aria, e considerando che l'Inter cerca un difensore esattamente con quelle caratteristiche (il giocatore piace a Piero Ausilio dai tempi del Lipsia), ecco che, come risulta a FcInterNews.it, un primo sondaggio con l'entourage è stato già effettuato.

POCO SOSTENIBILE

Peccato però che le cifre sul tavolo per convincerlo a firmare un nuovo contratto siano troppo alte, tra ingaggio e commissioni si va ben oltre il confine che in Viale della Liberazione si sono ragionevolmente autoimposti per mantenere la sostenibilità. E a meno che nel mentre le pretese di Konaté non si abbassino, al momento il club nerazzurro non può avviare alcun discorso e deve giocoforza rimanere in attesa. Un'attesa che, sulla carta, non dovrebbe durare molto perché il parigino classe '99 è un calciatore che a parametro zero non farà fatica a trovare una nuova squadra di suo gradimento.