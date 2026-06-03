"Rulli; Capaldo, Otamendi, Lisandro Martínez, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allster; Giuliano Simeone, Lautaro Martínez, Thiago Almada". Secondo quanto riporta Olé, questa è la formazione provata da Lionel Scaloni, ct dell'Argentina, durante il primo allenamento sul suolo americano, nella torrida Kansas City. Un undici particolare che conta nelle sue fila, ad esempio, la riserva Nicolas Capaldo, aggregato al gruppo per le condizioni non ottimali dei titolari delle corsie esterne Gonzalo Montiel e Nahuel Molina che, come spiegato dallo staff, non sarebbero stati disponibili per le due amichevoli prima del Mondiale. Con il via libera medico per Cuti Romero e Julián Álvarez, oltre al recupero quasi completo di Thiago Almada, Scaloni sa di poter fare affidamento per le due amichevoli in programma con Honduras e Islanda su 19 dei 26 convocati per il Mondiale (anche Lionel Messi, Dibu Martínez e Leandro Paredes hanno dato forfati).

"Non rischieremo nessuno. Giocherà chi sarà disponibile e, se tutti saranno disponibili, prenderemo delle decisioni. Inizialmente, utilizzeremo un mix di giocatori in entrambe le partite, in modo che tutti arrivino in forma, si sentano coinvolti e sappiano di essere qui per dare il loro contributo. L'ultimo Mondiale ci ha dimostrato che tutti sono importanti", aveva il selezionatore dei campioni del mondo prima dell'arrivo negli Stati Uniti. Detto, fatto, a giudicare dalle potenziali scelte in vista del primo test del 7 giugno.