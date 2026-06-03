Qualche giorno dopo la conquista della Champions League 2026 nella finale di Budapest contro l'Arsenal, il presidente del Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi ha scritto una mail a tutti i dipendenti del club transalpino, nella quale ha ringraziato tutti per lo strepitoso back-to-back europeo: "Vincere per la prima volta è storico, vincere per il secondo anno consecutivo è leggendario. È un momento di immenso orgoglio". Nasser Al-Khelaifi ha inoltre sottolineato il ruolo svolto dalle squadre dietro le quinte. "Al Paris Saint-Germain, non tutti i campioni sono in campo", ha ribadito, aggiungendo che questa vittoria appartiene anche a "tutte le squadre che lavorano ogni giorno con passione, impegno e standard elevati".

Per il PSG una stagione eccezionale

Il qatariota ha rivolto un messaggio speciale allo staff mobilitato nel fine settimana al Parco dei Principi, a Parigi e a Budapest, elogiandone la professionalità e la dedizione, che ha considerato cruciali per questo successo. Nel suo messaggio, il presidente parigino colloca finalmente questo titolo europeo nel contesto di una "stagione eccezionale" per il club. Invitando tutti a godersi questo momento straordinario, esorta già a guardare avanti, guidati dai "valori di umiltà, standard elevati e ambizione" del PSG. "Tutti insieme. Ici, c'est Paris!", conclude.