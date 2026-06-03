Joga Bonito, ma non solo. Tra le iconiche campagne pubblicitarie marchiate Nike che hanno segnato un’epoca c’è anche 'Put It Where You Want' della Total 90 Laser del 2007, che in quegli anni vedeva protagonista Wayne Rooney. L'attaccante inglese è diventato uno dei volti psimbolo del noto marchio sportivo e di quella specifica scarpa, esattamente in quella colorazione.

A poco più di dieci anni di distanza, One Block Down e Nike Sportswear hanno replicato quella campagna pubblicitaria affidandosi a un altro giovane bomber: è Francesco Pio Esposito il profilo scelto per il lancio delle Air Max 90 Laser II, con la replica pari pari della trama dello spot originale che vedeva Rooney disegnare un bersaglio sulla videocamera con un pennarello per poi colpirlo con il pallone.