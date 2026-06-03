In attesa di capire quello che sarà il suo futuro agonistico dopo la fine dell'esperienza con l'Inter, Yann Sommer comincia ad aprire nuove finestre sul suo avvenire. Una di queste lo vede pronto a calarsi nei panni di investitore allo scopo di rilevare un club calcistico. Secondo il quotidiano tedesco Bild, nei pensieri dell'ex numero uno della Nati c'è l'Estrela Amadora, club portoghese che nell'ultima stagione ha evitato per un soffio la retrocessione dalla massima serie locale. Sommer, insieme alle stelle del calcio tedesco Thomas Müller e Mats Hummels, vorrebbe rilevare il club. Le trattative sarebbero in corso. Anche un gruppo di investitori sarebbe coinvolto.

Alle loro spalle un dirigente del Bayern Monaco

L'obiettivo è ambizioso ma nemmeno troppo difficile da raggiungere, sulla carta: portare l'Estrela Amadora tra le prime otto della Liga portoghese. Il deus ex machina dell'operazione è Johannes Mösmang. Il trentacinquenne lavora attualmente come responsabile dell'integrazione al Bayern Monaco, club in cui tutti e tre i giocatori hanno militato in passato. Mösmang assumerebbe poi anche un ruolo dirigenziale nel club portoghese, mentre Sommer, Müller e Hummels agirebbero principalmente come investitori strategici e personaggi pubblici. Due o tre investitori principali fornirebbero la maggior parte del capitale finanziario per l'acquisizione del club e per i previsti interventi di ristrutturazione.