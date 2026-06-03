Arriva il momento dei saluti: Antonio Conte lascia Napoli e il Napoli dopo due annate molto intense, che hanno portato in dote al club partenopeo il quarto Scudetto della loro storia. Il tecnico salentino si congeda dai tifosi azzurri tramite un messaggio sui propri canali social: "Due anni vincenti di forti emozioni e grande passione!!! Semplicemente... Grazie". Adesso il Napoli si prepara a ripartire da Massimiliano Allegri, un passato decisamente poco fortunato all'ombra del Vesuvio nella stagione 1997-1998, quella della retrocessione in Serie B, pronto a prendersi il riscatto da allenatore dopo il ritorno flop sulla panchina del Milan. 

Sezione: Il resto della A / Data: Mer 03 giugno 2026 alle 12:33
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.