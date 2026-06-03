La Juventus e Dusan Vlahovic si separano. Non è stato infatti trovato l'accordo per il rinnovo di contratto dell'attaccante serbo, che lascia così il club bianconero dopo 4 anni e mezzo liberandosi a parametro zero. Fumata nera, quindi, dopo l'incontro avvenuto questa mattina alla Continassa dove i bianconeri hanno incontrato il calciatore per un ultimo, disperato tentativo di intesa: incontro durato poco più di due ore, al termine del quale Vlahovic ha detto no alla proposta del club è un prolungamento a cifre diverse, rispetto ai 12 milioni di euro percepiti nel precedente contratto.
Quattro anni e poche promesse mantenute
Vlahovic arrivò alla Juventus nel gennaio del 2022, proveniente dalla Fiorentina che ricevette 70 milioni di euro più 10 di bonus. Con la maglia bianconera disputerà 168 partite mettendo a segno 68 reti, vivendo molte fasi altalenanti durante la sua esperienza a Torino. Con la Juve, Vlahovic vincerà soltanto la Coppa Italia del 2024.
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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