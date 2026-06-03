Vittoria anche lontano dal campo di gioco per Lautaro Martínez. Il capitano dell'Inter ha ottenuto infatti una nuova vittoria giudiziaria nella lunga causa che lo vedeva contrapposto alla società di procuratori NF Consulting di Nazareno Frances, suo ex agente. La Corte d'Appello di Milano, riferisce il quotidiano La Repubblica, ha confermato la sentenza di primo grado e ha respinto tutte le richieste economiche avanzate nei confronti dell'attaccante dell’Inter. La decisione mette fine, almeno per il momento, a una controversia legata al trasferimento del centravanti argentino dal Racing Club al club nerazzurro nell’estate del 2018. Pomo della discordia tra le parti era un contratto di mandato che NF Consulting sosteneva di avere stipulato con il giocatore in occasione del suo approdo in nerazzurro. Sulla base di quell'accordo, la società aveva avanzato pretese economiche molto elevate, quantificate in circa 8 milioni di euro. I giudici milanesi hanno però respinto integralmente le richieste, perché il contratto è stato dichiarato nullo.
La Corte d'Appello: "Le regole federali garantiscono trasparenza"
Nelle sue motivazioni, la Corte d'Appello precisa come il contratto non rispettava alcuni requisiti fondamentali previsti dal regolamento della FIGC per i rapporti tra calciatori e agenti sportivi. La difesa di Lautaro ha sostenuto che, pur essendo stato formalmente depositato presso la Commissione Agenti Sportivi della Federazione, il mandato non era stato presentato secondo le modalità richieste dalla normativa federale e risultava inoltre carente di alcuni elementi essenziali. Viene altresì ribadito che le regole federali non rappresentano semplici formalità burocratiche. Al contrario, servono a garantire trasparenza, correttezza e certezza nei rapporti tra calciatori e procuratori. Proprio per questo, il mancato rispetto delle norme federali può impedire che un accordo produca effetti giuridici anche davanti ai tribunali ordinari.
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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