Leon Goretzka questa estate sarà probabilmente uno dei parametri zero più corteggiati, come lo è tutt'ora. L'ormai ex centrocampista del Bayern Monaco non ha ancora deciso dove giocherà nel prossimo capitolo della sua carriera e fino a poche settimane fa sembrava che il Milan avesse gli argomenti giusti per convincerlo. Ma quanto accaduto nel club e il mancato piazzamento in zona Champions League potrebbero aver rimescolato le carte. Tant'è che rumors dalla Germania indicano l'Inter in forte risalita per un elemento che oltre alla qualità e alla fisicità porterebbe esperienza a centrocampo.

Un Goretzka vestito di nerazzurro è ipotesi credibile anche per i bookmaker. Operatori come Lottomatica, Goldbet e Planetwin365 vedono infatti l'Inter davanti al Milan nella corsa al centrocampista tedesco, con una quota media di 4.00 per il trasferimento in nerazzurro. Più alta, invece, la valutazione relativa a un approdo in rossonero, proposta mediamente a 5.00. Resta da capire se queste quote rispecchino le reali intenzioni in Viale della Liberazione, dove da mesi si corteggia Curtis Jones del Liverpool che per caratteristiche somiglia proprio all'ex Bayern, con qualche anno in meno.