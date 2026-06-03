Chiamato a sostituire lo squalificato Denzel Dumfries nel test match della Nazionale olandese contro l'Algeria di stasera, Mats Wieffer ha parlato così a NOS prima di scendere in campo: "In allenamento non credo ancora che giocare da terzino destro sia il massimo, ma in partita è un ruolo eccellente. Ci sono ottimi esterni in Premier League. È sicuramente difficile e una posizione completamente diversa, ma al Brighton ho libertà. Non credo di essere lo stesso terzino di Dumfries. Mi muovo un po' di più a centrocampo. Ho resistenza e cerco di spingermi in avanti, ma non posso paragonarmi a Denzel. Preferisco ancora giocare a centrocampo, lo sanno tutti - ha concluso -. Finché gioco, sono contento. Quando ero in forma, ho giocato tutte le partite. La scorsa stagione ho giocato molto come terzino destro. All'inizio ci vuole un po' di tempo per abituarsi, ma alla fine ha funzionato bene. Ne sono molto contento". 

Sezione: News / Data: Mer 03 giugno 2026 alle 22:20 / Fonte: meemetoranje.nl
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.