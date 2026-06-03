Chiamato a sostituire lo squalificato Denzel Dumfries nel test match della Nazionale olandese contro l'Algeria di stasera, Mats Wieffer ha parlato così a NOS prima di scendere in campo: "In allenamento non credo ancora che giocare da terzino destro sia il massimo, ma in partita è un ruolo eccellente. Ci sono ottimi esterni in Premier League. È sicuramente difficile e una posizione completamente diversa, ma al Brighton ho libertà. Non credo di essere lo stesso terzino di Dumfries. Mi muovo un po' di più a centrocampo. Ho resistenza e cerco di spingermi in avanti, ma non posso paragonarmi a Denzel. Preferisco ancora giocare a centrocampo, lo sanno tutti - ha concluso -. Finché gioco, sono contento. Quando ero in forma, ho giocato tutte le partite. La scorsa stagione ho giocato molto come terzino destro. All'inizio ci vuole un po' di tempo per abituarsi, ma alla fine ha funzionato bene. Ne sono molto contento".