Denzel Dumfries viaggia sempre più spedito verso Madrid: è l'esterno neerlandese dell'Inter il deputato a raccogliere l'eredità di Dani Carvajal nella rosa delle Merengues, per un'operazione che prevede il pagamento della clausola rescissoria da 20 milioni di euro. Per l'arrivo di Dumfries c'è anche il benestare di José Mourinho, prossimo al ritorno sulla panchina Blanca: secondo il quotidiano AS, il tecnico portoghese conosce molto bene Dumfries grazie agli anni trascorsi ai massimi livelli. Apprezza i suoi progressi in fase difensiva in un campionato impegnativo come la Serie A. I resoconti su di lui sono molto positivi. È disciplinato e si è adattato bene alle esigenze del campionato.

Si attende l'esito delle urne

Sebbene il suo profilo non si adatti perfettamente agli acquisti recenti del Real Madrid, si allinea alla strategia di Mourinho di cercare giocatori che possano dare un contributo immediato, piuttosto che semplici giovani promesse per il futuro. Tutto dipenderà, in ogni caso, dall'esito delle elezioni di domenica. Chiunque diventerà presidente dovrà decidere se ingaggiare o meno Dumfries.