Questione San Siro, l'attore Paolo Rossi, noto tifoso nerazzurro, affonda il colpo. "La Storia non puoi cambiarla, non puoi distruggerla. Le cose rimangono. A volte i cambiamenti, se rivolti contro qualcosa, portano un male che non hai idea". Paolo Rossi, intervistato da FcInterNews, si schiera contro la demolizione dello stadio. Senza mezzi termini. Nel parco dei Capitani, davanti alla Scala del Calcio. Dove si è tenuto un incontro dei comitati cittadini e di alcuni consiglieri comunali a favore della ristrutturazione dello stadio Meazza e contro l'edificazione di un nuovo impianto, percorso ormai già avviato.

Paolo, cosa rappresenta questo tempio del calcio?

"In questo luogo ci ho passato mezza vita, è più di un monumento. All'ipotesi di demolirlo per costruirne uno nuovo, rispondo che siccome stanno bombardando in tutto il mondo e qui non bombarda nessuno, Milano che è sempre avanti ha deciso di bombardare se stessa. Il Castello Sforzesco ha una storia, ma c'è una grande storia pure qui".

Uno stadio più moderno e funzionale. I club lo vogliono. Gioverebbe a Inter e Milan o senza il vecchio stadio perderebbero qualcosa?

"Perderebbero i tifosi, tutte quelle persone che amano il gioco del calcio in modo romantico. Ma solo la storia può tenere vivo il romanticismo".

A seguire l'intervista a Paolo Rossi a cura di Giulio Peroni.