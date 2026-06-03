Dopo le indiscrezioni circolate in Spagna in merito ad un possibile forfait di Nico Paz per il Mondiale, arriva una mezza smentita direttamente dal diretto interessato. Qualche ora fa il quotidiano AS aveva parlato di tempistiche di recupero che si stavano allungando per via di un infortunio che poteva interessare non soltanto i muscoli del ginocchio (LEGGI QUI), dopo il problema rimediato nel match contro l'Hellas Verona. Ma a quanto pare, il centrocampista del Como vuole esserci in America con il gruppo di Lionel Scaloni e le sue condizioni non sembrano condizionare la sua partecipazione come ci tiene a sottolineare con il suo messaggio social postato non per caso su Instagram.

"Ultimi giorni di recupero. Davvero ansioso di iniziare" si legge nella storia pubblicata dal giocatore argentino entrato nel mirino dell'Inter che però dovrebbe fare i conti con Como e anche Real Madrid che vanta su di lui il diritto di recompra. Ci sarà da capire se le sue parole sono un auspicio o un avviso a chi spera in una sua assenza.