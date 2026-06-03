Buon primo tempo di Pio Esposito in Lussemburgo nell'amichevole in corso tra la Nazionale di Strasser e l'Italia di Silvio Baldini che hanno chiuso la prima frazione di gioco senza riuscire a trovare il gol. L'attaccante dell'Inter si è presentato da leader: personalità e buona interpretazione del match, il 9 degli azzurri si è presentato allo Stade de Luxembourg con due gran belle giocate: un tacco iniziale che però non ha impensierito la difesa di casa e una conclusione in acrobazia finita sul fondo ma che ha messo in evidenza la quasi sfrontatezza dell'attaccante azzurro, propositivo e vivace. Di certo tra i migliori dei ragazzi italiani in campo fino a questo momento. Per la miglior azione di Espo bisogna aspettare il 32esimo minuto.

Poco dopo la mezz'ora, Pisilli va vicino al vantaggio con una conclusione che avrebbe potuto sfruttare meglio e che si spegne sull'esterno della rete dopo una grande giocata di Pio Esposito che aggancia e di tacco serve il romanista. Adani in telecronaca fa notare: "È questa la giocata da far rivedere, quella di Pio". Gli elogi lo caricano, ma evidentemente anche Baldini negli spogliatoi e immediatamente dopo soli quattro minuti di gioco della ripresa, il 94 di Chivu salta più in alto degli altri e di testa schiaccia meravigliosamente un ottimo pallone calciato da Niccolo Pisilli che si fa magistralmente perdonare del gol mancato di poco prima. Colpo di testa preciso del classe 2005 che non da scampo al portiere avversario e Azzurri avanti