Far cassa dove possibile. Per finanziare un mercato importante, il Barcellona è disposto a cedere anche giocatori di un certo livello. Tra questi figura, come riporta Sport, Jules Koundé, per il quale il club sarebbe disposto ad ascoltare offerte quest'estate. Sebbene non ci sia ancora una decisione definitiva sulla sua cessione, all'interno della società si percepisce la sensazione che un'offerta significativa potrebbe aprire le porte a un trasferimento che, fino a pochi mesi fa, non rientrava tra le priorità del direttore sportivo Deco.
Secondo informazioni ottenute da Sport, Deco sta lavorando da mesi su diverse opzioni per il ruolo di terzino destro. Il dirigente portoghese ha incontrato personalmente diversi agenti di giocatori che ricoprono quel ruolo e ha avuto anche colloqui telefonici con altri rappresentanti. Tuttavia, tutte le potenziali trattative hanno lo stesso punto di partenza: la possibile partenza di Koundé. Il Barça non cercherà di ingaggiare un terzino destro finché il nazionale francese rimarrà in rosa. Nonostante ciò, il ruolo di terzino destro è uno di quelli su cui il reparto scouting sta lavorando intensamente da mesi.
Sport cita due casi specifici. Il primo si è svolto in un hotel di Barcellona, dove il diesse blaugrana ha incontrato Ali Barat, agente di numerosi calciatori, tra cui Denzel Dumfries. Durante l'incontro, il nome del terzino olandese è venuto fuori informalmente, ma sempre alla stessa condizione: che Koundé lasciasse il club. Il direttore sportivo del Barça ha chiesto informazioni sul giocatore e, sebbene al momento non sia una priorità per il club, ha informato i rappresentanti che un eventuale ingaggio in quel ruolo sarebbe stato possibile solo se il francese avesse lasciato la società.
Una situazione molto simile si riscontra con Marc Cucurella. Il nazionale spagnolo continua a interessare la dirigenza catalana e i suoi agenti mantengono un dialogo aperto con Deco. Sebbene Cucurella giochi solitamente come terzino sinistro, il suo nome viene preso in considerazione nell'ambito di una più ampia pianificazione difensiva.
La spiegazione risiede in Eric García. Il versatile giocatore ha già parlato con Hansi Flick e gode della fiducia del tecnico tedesco per ricoprire il ruolo di terzino destro la prossima stagione. Infatti, l'allenatore crede che possa svolgere un ruolo molto importante in quella posizione. Se Koundé dovesse partire, il Barça avrebbe maggiori risorse finanziarie da investire in altri reparti della difesa e valutare acquisti come Cucurella.
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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