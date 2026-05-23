Che l'Inter stia lavorando fuori dal campo alla ricerca di profili validi per la difesa della nuova stagione non è un mistero, gli stessi operatori di mercato ne sono consapevoli e giustamente provano ad agganciare i dirigenti nerazzurri proponendo i loro giocatori. Nello specifico, come risulta a FcInterNews, alcuni intermediari hanno proposto all’Inter il profilo di Ryan Flamingo, difensore olandese del PSV Eindhoven, con un passato in Italia con la maglia del Sassuolo.

Il nome non scalda Viale della Liberazione

Il centrale ventitreenne, che sicuramente ha fatto bene in Eredivisie e che rappresenta un prospetto comunque interessante anche a livello internazionale, ha una valutazione di circa 20 milioni di euro, ma non sembra stuzzicare più di tanto il club di Viale della Liberazione, orientato a rinforzare il proprio reparto difensivo con un profilo (se non un paio) già abituato alla Serie A, sicuramente più di Flamingo.