Nel corso del suo appuntamento con la stampa nel ritiro della Nazionale dei Paesi Bassi a Zeist, Denzel Dumfries ha anche toccato il tema del recupero fisico, importante anche considerando le temperature roventi che molto probabilmente condizioneranno i Mondiali: "Durante un torneo importante, riposare in albergo è fondamentale. Il recupero è fondamentale. Noto che i piccoli dolori e acciacchi durano un po' di più ora rispetto a quando avevo 23 anni, ahah. Questa è la bellezza dell'età... La scorsa estate abbiamo partecipato al Mondiale per Club con l'Inter. A Charlotte, dove siamo stati eliminati dal Fluminense faceva un caldo incredibile. È quasi inimmaginabile, come se ti arrivasse un colpo rovente in faccia. Certo, tutti gli avversari devono fare i conti con queste condizioni. Sta a noi gestirle al meglio. Si impara a scegliere i momenti giusti per spingersi in avanti sempre meglio. Dipende anche, ovviamente, dal tipo di calcio che si gioca. Ci sono meno situazioni in cui la partita sarà veramente aperta. Durante il precampionato, passiamo molto tempo in sauna. Non male, vero? Io la trovo sempre piuttosto piacevole. Ci andavo regolarmente".
All'Inter tante personalità forti, qui ci si diverte di più
Dumfries ha anche fatto un parallelo tra la Nazionale e l'Inter, quella che, probabilmente ancora per poco, sarà la sua squadra: "Abbiamo una squadra in cui le cose possono farsi davvero dure. Ci sono molti ragazzi con opinioni e personalità forti. Quindi ognuno deve essere in grado di tenere testa agli avversari. Qui in Nazionale, invece, ci si diverte, c'è molta positività. Ma è anche giusto prendere posizione verbalmente ogni tanto. Fa parte di un processo che va avanti da tempo. Con l'età, e con il gruppo che rimane insieme più a lungo, questo aspetto viene assimilato e si riceve più supporto dagli allenatori. Se viene fatto un passaggio sbagliato o se la palla non viene passata al piede giusto, si sentono più giocatori reagire con irritazione. Non si tratta più solo di uno, al massimo due. Questo contribuisce positivamente al processo. Ci si adatta alla costruzione della squadra. Può aiutare molti ragazzi. Deve emergere una combinazione di positività e approccio critico".
"I rigori? Non mi aspetto di tirarli"
La responsabilità di designare i rigoristi per un'eventuale lotteria dei rigori spetta al commissario tecnico della nazionale. "Abbiamo molti bravi rigoristi. Il commissario tecnico della nazionale farà una lista di cinque nomi. Non mi aspetto di essere in quella lista. Abbiamo molti buoni rigoristi in squadra. Certo, ci alleniamo sui rigori. Proprio come ci alleniamo sugli altri calci piazzati. Lo facciamo anche all'Inter. Rimesse laterali lunghe, inserimenti sui calci d'angolo. Il nostro preparatore dei portieri, Patrick Lodewijks, organizza sempre tutto per bene per i Paesi Bassi".
L'aiuto importante della psicologa
Dopo l'inizio difficile ai precedenti Mondiali in Qatar, Dumfries si è avvalso dell'aiuto della psicologa sportiva Annemiek Zijerveld. "Siamo ancora in contatto regolarmente. È un processo in corso. A volte ci sentiamo di più, altre volte di meno. Non credo che un contatto intensivo sia necessario in questo momento. Mi sento pronto". Prima ancora che venisse annunciata la rosa per i Mondiali, Dumfries aveva già parlato con il commissario tecnico Ronald Koeman. "Apprezzo che il commissario tecnico chiami alcuni giocatori anche al di fuori dei momenti ufficiali. Non rivelerò il contenuto della nostra conversazione, ma è stata una discussione molto positiva. Fortunatamente, la responsabilità finale spetta a lui e non a me".
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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