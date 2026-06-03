"La Nazionale dei giovani? È una strada che sottoscrivo, sarò incollato alla tv", ha detto il Ministro dello Sport, Andrea Abodi a margine della consegna del Premio De Sanctis a Roma dove è stato interpellato sul gruppo chiamato da Silvio Baldini: "Può sembrare una partita che ha poco da dire ma non è così. La voglia dei giovani, l'orgoglio di vestire la maglia azzurra, con la presenza di Donnarumma che ha un significato forte, così come quella di Pio Esposito. È in gioco la ripresa di un percorso, di un filo spezzato. Vale per oggi e per la sfida con la Grecia".

Mancini nome buono come nuovo ct?

"Sul tema non mi esprimo. C'è chi lo farà e lo farà con consapevolezza. Chiunque sarà scelto, saremo tutti col prossimo ct. E fondamentale che ci si ritrovi intorno alla maglia azzurra, le casacche di parte hanno il loro tempo ma è importante vestire la maglia di tutti, che è quella azzurra".

Il prossimo presidente? Calendarizzata la risposta sul tema pantouflage riguardante Malago?

"Entro domani la risposta formale, la comunicazione è già pronta, mancano gli ultimi dettagli tecnici. Non c'è una risposta, c'è un aggiornamento sulle forme di sollecitazione ai soggetti preposti per dare una risposta. E' un tema significativo, a me interessa quello che succederà il 22-23 di giugno, nelle forme giuste, perché non ci siano contestazioni successive, ciò che conta è l'azione del nuovo governo calcistico".

In tema di eventi, l'Europeo del 2032?

"Organizzeremo insieme alla Turchia gli europei, i nostri 5 stadi saranno proposti nei tempi previsti. Con la UEFA c'è costante contatto, anche tenendo conto del lavoro che stiamo facendo coi ministri Giorgetti e Salvini".