Denzel Dumfries è a un passo dal Real Madrid: manca praticamente solo la definizione dell'aspetto burocratico del pagamento della clausola da 20 milioni e poi l'annuncio ufficiale del suo passaggio alla Casa Blanca.

L'Inter dovrà quindi trovare un degno sostituto di uno dei giocatori più decisivi degli ultimi 5 anni, eppure inizialmente l'ex PSV non era particolarmente apprezzato (per utilizzare un eufemismo). E invece oggi lascia il club nerazzurro da idolo indiscusso.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Mer 03 giugno 2026 alle 12:00
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
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