Brutte notizie per l'Argentina di Lionel Scaloni e anche per Como e Real Madrid. Sono scattate le sirene su Nico Paz e non quelle di mercato. Il centrocampista dei lariani, al centro di un triangolo amoroso che vede protagonista anche l'Inter, potrebbe saltare il Mondiale. A parlarne è As.com che parla di tempistiche di recupero che si allungano.

Il giocatore classe 2004 è reduce dall'infortunio al ginocchio rimediato nel match contro l'Hellas Verona che sulle prime non sembrava destare preoccupazioni in vista della Coppa del Mondo, ma che adesso inizia a preoccupare l'Albiceleste. Nelle ultime ore, le sensazioni di ottimismo per la sua convalescenza si sono trasformate in preoccupazioni e si sta valutando ulteriormente l'infortunio per capire se è un problema che non riguarda soltanto il muscolo. Secondo quanto riferisce il quotidiano spagnolo sarà necessaria una valutazione quotidiana prima di prendere una decisione definitiva. Ma al momento il gioiellino di Fabregas, tanto desiderato da Mourinho ma anche da Chivu, è in dubbio per il Mondiale e si pensa già all'eventuale sostituto che potrebbe essere Emiliano Buendía dopo l'eccezionale finale di stagione con l'Aston Villa.