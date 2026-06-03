Dal Sassuolo all'Inter e dall'Inter al Sassuolo. Si è conclusa dopo appena una stagione l'esperienza nella squadra nerazzurra U23 di Simone Cinquegrano, che non verrà riscattato dai milanesi e farà così ritorno in Emilia. Il classe 2004 di Modena è reduce da una stagione da 37 presenze complessive tra campionato e Coppa Italia di Serie C condite da 2 reti e 2 assist.

Come riporta Gianluca Di Marzio, il laterale destro parteciperà inizialmente al ritiro del Sassuolo per poi capire come evolverà la sua carriera.