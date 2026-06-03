Dal Sassuolo all'Inter e dall'Inter al Sassuolo. Si è conclusa dopo appena una stagione l'esperienza nella squadra nerazzurra U23 di Simone Cinquegrano, che non verrà riscattato dai milanesi e farà così ritorno in Emilia. Il classe 2004 di Modena è reduce da una stagione da 37 presenze complessive tra campionato e Coppa Italia di Serie C condite da 2 reti e 2 assist. 

Come riporta Gianluca Di Marzio, il laterale destro parteciperà inizialmente al ritiro del Sassuolo per poi capire come evolverà la sua carriera.

Sezione: Mercato / Data: Mer 03 giugno 2026 alle 10:59
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.