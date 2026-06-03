Quando mancano ancora tredici giorni all'esordio della Nazionale francese al Mondiale 2026, il ct Didier Deschamps ha già in mente la formazione titolare da schierare contro il Senegal, la gara del battesimo nella competizione dei Blues: "Certo che sì, ma non si sa mai - ha detto DD prima dell'amichevole che opporrà la sua squadra alla Costa d'Avorio dell'interista Ange-Yoan Bonny -. Ci saranno due partite in mezzo, può succedere di tutto. Tutti vogliono essere titolari. Terremo conto della frustrazione che questo può creare. Date le circostanze particolari negli Stati Uniti, e l'intervallo tra una partita e l'altra, impareremo altre lezioni. Forse anche tu hai un'idea sull'undici che scenderà in campo", ha concluso il suo discorso Deschamps rivolgendosi con un sorriso al giornalista che gli aveva fatto la domanda.

"I 26 giocatori che ho convocato sono in buone condizioni. Questa partita di preparazione è solo un passo, in vista del prossimo incontro tra quattro giorni contro l'Irlanda del Nord - ha aggiunto il selezionatore dei Galletti -. Gestirò i sei giocatori che hanno partecipato alla finale di Champions League (Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Warren Zaïre-Emery, Désiré Doué, Lucas Hernandez e William Saliba, ndr), soprattutto quelli che sono stati titolari".