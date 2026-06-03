Intervistato da Sportmediaset, Andrea Ranocchia, ex capitano dell'Inter, ha parlato di vari argomenti che riguardano l'ambiente nerazzurro, a partire da Cristian Chivu: "Un allenatore giovane che comunque xconosce l'ambiente Inter da giocatore e allenatore. Quando hanno deciso di prenderlo non ho avuto mai un dubbio su come sarebbe andata quest'anno, perché quello che lo distingue da altri è il punto di vista umano. Si è fatto coinvolgere da tutto il gruppo, ha avuto empatia, è diventato quasi un amico seppur con ruoli diversi. Sono molto contento, ha avuto un impatto molto forte su questo ambiente, gli ha ridato aria rispetto a com'era finita la scorsa stagione. Mai avuto dubbi su di lui".

Chi potrà essere l'inseguitore dell'Inter nel prossimo campionato?

"Napoli, che comunque ha una rosa forte e vedremo come andrà col nuovo allenatore. Penso che anche la Juve, con Spalletti dall'inizio, se fa un buon mercato possa dire la sua. Al netto del fatto che l'Inter per rosa, storia, società è lontana dalle altre squadre".

A chi affideresti la panchina della Nazionale?

"Conte. Se fossi ai vertici della FIGC andrei dritto su di lui, proverei a riportarlo in Nazionale prima possibile perché per me in questo momento è l'unico che può riportarla ad alti livelli".