Il futuro di Gianluca Mancini non sarà a tinte nerazzurre, ma ancora con indosso i colori giallorossi della Roma. Dopo la notizia lanciata ieri da Sky Sport (secondo la quale l'Inter si sarebbe fatta trovare pronta in caso di mancato rinnovo del difensore, in scadenza nel 2027), dalla Capitale piovono smentite su questo scenario: l'ex difensore dell'Atalanta resterà ancora a lungo a Trigoria.

Niente Inter per Mancini: rinnoverà a vita con la Roma

Lo scorso gennaio l’agente del calciatore aveva annunciato l’imminente firma di Mancini e di Bryan Cristante nel prolungamento con la Roma, ma gli annunci non sono arrivati e tutto è slittato (complice anche lo scontro tra Gian Piero Gasperini e parte della dirigenza, comandata dal dimissionario Claudio Ranieri).

"Mancini - scrive l'emittente capitolina Retesport sul suo sito - è stato protagonista assoluto della rincorsa alla Champions dei giallorossi, realizzando anche quella fantastica doppietta nel derby condita da un’esultanza viscerale con il popolo romanista. Il legame tra Gianluca e la Sud è noto, così come con questi colori. Difficile immagine una sua partenza, considerato anche che Gasperini lo ritiene elemento fondante della rosa. Sky Sport ha parlato di un possibile tentativo di inserimento, qualora la Roma non dovesse trovare l’accordo definitivo con il suo agente per il rinnovo, fattispecie però smentita da entrambe le parti. Mancini nelle prossime settimane si legherà di fatto a vita con la Roma".