La fiducia dell'Inter rispetto alla buona riuscita dell'affare Marco Palestra aumenta di ora in ora, secondo Gianluca Di Marzio di Sky Sport. Una fiducia che deriva sostanzialmente dal gradimento per il progetto nerazzurro, nonostante le sirene inglesi, comunicato dal giocatore ai dirigenti del club di Viale della Liberazione. Forte di questo accordo, che va formalizzato con l'agente Alessandro Lucci, l'Inter proverà a ridurre la distanza economica con l'Atalanta che chiede 50 milioni di euro più bonus: i nerazzurri di Milano pensano di poter chiudere a 45 milioni di euro dopo aver fatto una prima proposta da 40 milioni di euro più bonus. 

Meno fiducia, invece, sul fronte Gianluca Mancini, per il quale - secondo Sky - l'Inter spera che si crei uno spiraglio, che a oggi non c'è, approfittando dell'eventuale mancato accordo tra il giocatore e la Roma per il rinnovo. Magari usando il jolly Davide Frattesi.  

Sezione: News / Data: Mer 03 giugno 2026 alle 23:30
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.