Mancano due settimane al debutto della Nazionale argentina ai Mondiali nordamericani, nella gara contro l'Algeria. Ma il commissario tecnico Lionel Scaloni sta già valutando quello che potrebbe essere l'undici titolare da schierare contro i Fennecs nel primo atto della difesa al titolo iridato: per quanto riguarda il modulo scelto, il commissario tecnico ha recentemente privilegiato un più classico 4-4-2, cercando di mantenere solidità difensiva e superiorità numerica a centrocampo. In porta, Emiliano Martinez si riprenderà il suo posto appena avrà recuperato dal problema all'anulare fratturato. Passando al reparto difensivo, due giocatori sembrano avere il posto da titolare quasi assicurato, visti i risultati passati e presenti: Cristian Romero e Nicolás Tagliafico.

Il Toro prova a far valere i titoli vinti con l'Inter

A centrocampo la situazione è più chiara: ci sono alcuni nomi che sono praticamente certi di essere titolari, come Enzo Fernández, Alexis Mac Allister e Rodrigo De Paul. Il quarto elemento di quel centrocampo è ancora da definire, con Thiago Almada come principale candidato ancor più di Nico Paz. In attacco, la presenza di Lionel Messi nella formazione titolare è scontata. Il suo partner verrà deciso nei prossimi giorni tra Julián Álvarez (che ha già ricoperto il ruolo nelle qualificazioni ai Mondiali) e Lautaro Martínez che sta mettendo pressione alla squadra con i suoi 24 gol e 2 titoli vinti con l'Inter.