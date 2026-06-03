Clausola? Magari no. Denzel Dumfries è ormai con le valigie pronte e ha prenotato il volo in direzione Madrid, dove il Real di Florentino Perez lo aspetta a braccia aperte. L'idea è quella di versare la somma di 20 milioni prevista nella clausola risolutoria, ma secondo Sky Sport l'Inter è già in contatto col Real Madrid per trovare una nuova soluzione che possa consentire il trasferimento di Dumfries andando oltre la clausola e i suoi vincoli temporali (scadrà a luglio), puntando sugli ottimi rapporti tra i club, sempre sulla base monetaria già citata ma non pagando in un'unica soluzione. Tutto dipenderà anche dall'esito delle elezioni del fine settimana.
Palestra ha già il sì di Chivu
Per la sostituzione del neerlandese, il nome arcinoto è uno: Marco Palestra mette tutti d'accordo, perché giovane, forte e italiano. E quindi risulta importante anche per la creazione dello zoccolo duro italiano tanto caro al presidente Beppe Marotta. E piace molto a Cristian Chivu, che si complimentò pubblicamente con lui dopo la partita col Cagliari. Bisognerà capire come si svilupperà la trattativa con l'Atalanta.
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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