Match winner di Lussemburgo-Italia 0-1, Francesco Pio Esposito ha parlato a caldo, a Rai Sport: "Sono contento di aver aiutato la squadra, ci tenevamo anche se era un'amichevole. L'abbiamo affrontata col massimo dell'impegno possibile. Mi fa piacere essere riuscito a dare una mano ai compagni, cerco sempre di dare tutto, non solo a livello realizzativo".
Le emozioni degli esordienti.
"Una bellissima cosa essere al fianco di questi ragazzi, io l'ho provata qualche mese fa. Vederli emozionati prima della gara è stata una cosa bella, è stato bello combattere al loro fianco".
Il futuro della Nazionale.
"Abbiamo senso di responsabilità perché abbiamo addosso la maglia dell'Italia. Siamo giocatori giovani e validi, dobbiamo cercare di dimostrarlo gara dopo gara".
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Altre notizie - News
Altre notizie
- 23:40 Baldini a Sky: "L'Italia non può perdere uno come Esposito"
- 23:30 Sky - Inter-Palestra, cresce la fiducia: le cifre. E su Mancini...
- 23:15 Palestra, Inter in contatto continuo con gli agenti. La Juve e la Premier...
- 23:05 Polonia, sconfitta evitata al 95': 2-2 con la Nigeria. 90' per Zielinski
- 22:59 Esposito a Sky: "Stasera ho pensato brevemente al rigore sbagliato con la Bosnia, poi..."
- 22:50 Baldini: "Le stelle erano dalla nostra parte, sapevo che avremmo vinto"
- 22:46 Italia, Esposito: "Un'emozione combattere a fianco dei giovani esordienti"
- 22:36 Pio Esposito incorna il Lussemburgo: l'Italia sperimentale vince 1-0
- 22:20 Wieffer al posto di Dumfries contro l'Algeria: "Non posso paragonarmi a lui"
- 22:05 Nazionale mai così giovane: l'ultima con l'età media più bassa 114 anni fa
- 22:00 Adani esalta Pio nel pt di Lussemburgo-Italia, lui torna in campo e fa 1-0
- 21:35 Real Madrid, oggi Dumfries ha svolto le visite mediche in Olanda
- 21:28 Galli: "Inter, prendi Palestra per restare competitiva in Italia e in Europa"
- 21:14 Chiellini ufficializza l'addio a Vlahovic ma aggiunge: "Non rimarrà in Italia"
- 20:57 Abodi: "Pio Esposito, presenza in Nazionale dal forte significato"
- 20:43 Costa d'Avorio, Faé: "Francia formidabile, ma non dico che è favorita perché..."
- 20:29 L'Équipe - Domani Francia-Costa d'Avorio: Thuram probabile titolare
- 20:15 Olé - Argentina, prima formazione provata negli USA: Lautaro c'è
- 20:00 Nico Paz: "Ultimi giorni di recupero". Smentita o auspicio?
- 19:45 InterNazionali - Esposito e Zielinski titolari. Dumfries out, Palestra in panca
- 19:30 Francia, Deschamps: "Tutti vogliono essere titolari. Contro il Senegal..."
- 19:15 Ansia Argentina: Mondiali a rischio per il gioiellino Nico Paz
- 19:00 Rivivi la diretta! DUMFRIES al REAL MADRID, ore DECISIVE per PALESTRA: l'INTER prova a CHIUDERE! L'AGENTE a MILANO
- 18:47 Europeo U17, l'Italia sogna la finale. Franceschini: "Spagna? Ho detto ai miei di non pensarci"
- 18:33 Croazia ko col Belgio, Dalic: "So che le aspettative sono alte"
- 18:18 Juve in testa, poi Inter e Milan: ascolti tv, la classifica della Serie A 2025/26
- 18:03 Vulcano, ex match-analyst Inter: "De Boer parlava col traduttore e..."
- 17:49 videoEsposito come Rooney: è il volto immagine del celebre spot Nike
- 17:35 Abodi: "Con EURO2032 faremo dell'Italia il centro del mondo"
- 17:21 Cordoba rappresenta l'Inter in Cina con il partner Rept Battero
- 17:07 Da Roma - Mancini-Inter, arrivano smentite: rinnoverà con i giallorossi
- 16:53 fcinPalestra, l'Inter prepara la nuova offerta. Ruolo chiave per Lucci
- 16:33 Zazzaroni: "Palestra-Inter, tre motivi per il sì. L'Atalanta ha chiesto 53 mln"
- 16:23 Il Liverpool coccola Curtis Jones: è 93° in una speciale classifica dei Reds
- 16:08 Argentina, Scaloni lavora alla formazione per l'Algeria: Lautaro scalpita
- 15:54 PSG, Al-Khelaifi: "Una Champions è storia, due di fila sono leggenda"
- 15:40 Icardi batte Wanda in tribunale: niente maxi assegno da 250mila euro
- 15:26 La Stampa - Vlahovic, addio Juve. Inter pronta alla zampata
- 15:19 Asllani: "Al Besiktas quasi sempre titolare, sono davvero contento"
- 15:05 Non solo il Como: anche il Torino valuta Seba Esposito
- 14:50 Bergomi e l'incontro con Mattarella: "Gli ho chiesto la fede calcistica e lui..."
- 14:36 Dumfries ricorda il caldo negli USA: "A Charlotte qualcosa di incredibile"
- 14:21 Dumfries al Real Madrid, pronti i contributi di solidarietà per i club formatori
- 14:08 Capolinea Vlahovic-Juve: le strade del serbo e dei bianconeri si separano
- 14:00 Palestra, momento cruciale in arrivo? L'agente del giocatore è a Milano
- 13:54 UFFICIALE - Il Napoli riscatta Hojlund: operazione da 50 mln completata
- 13:41 Ranocchia: "Mai avuto dubbi su Chivu. Napoli e Juve rivali, ma l'Inter è lontana"
- 13:27 SM - L'Inter ha fretta per Palestra e punta sul sì del ragazzo
- 13:13 Acimovic: "Topalovic vuole la Slovenia. Presto la chance in prima squadra"
- 12:59 Lautaro vince contro l'ex agente, il legale: "Confermato un principio"
- 12:45 Lautaro vince anche in tribunale: respinta richiesta di 8 mln dell'ex agente
- 12:33 Conte saluta Napoli: "Due anni vincenti e di grande passione"
- 12:25 Sky - Dumfries, Inter e Real Madrid in contatto per andare oltre la clausola
- 12:13 Calhanoglu, la grande promessa elettorale di Safi per il Fenerbahçe
- 12:00 videoADDIO DUMFRIES senza RIMPIANTI. Da REIETTO a IDOLO: grazie DENZEL!
- 11:50 Il trionfo di Lautaro e dell'Argentina in Qatar, ricordo amaro per Deschamps
- 11:40 Sommer, futuro da investitore: il portiere punta un club portoghese
- 11:34 Svizzera, parte l'avventura Mondiale: Akanji & co. sbarcati in California
- 11:20 Real Madrid, Florentino Perez prepara il terreno per i colpi di mercato
- 11:11 Goretzka, sorpasso Inter sul Milan. I bookies vedono nerazzurro
- 10:59 Niente riscatto, Simone Cinquegrano fa ritorno al Sassuolo
- 10:47 Dumfries al Real Madrid, oltre 18 milioni di plusvalenza per l'Inter
- 10:36 Costo rosa, un po' di conti: quanto potrà alzare l'asticella l'Inter?
- 10:24 La Repubblica - Difesa Inter, tre ipotesi concrete in difesa. Ma non solo
- 10:11 Inter, tentativo per Ederson: ecco perché i nerazzurri si sono tirati indietro
- 09:57 TS - Palestra, l'Inter punta sugli azzurri. Ma occhio al City
- 09:45 Il Messaggero Veneto - Solet, si studia la formula. L'Udinese ha individuato il sostituto
- 09:36 Dumfries-Real, si fa tutto prima delle elezioni. E ora l'Inter ha fretta per Palestra
- 09:22 GdS - Inter su Solet, ma occhio a Bisseck: due ipotesi portano a Roma
- 09:08 GdS - Lifting Inter: con Palestra-Dumfries sarebbero -56 anni in dodici mesi