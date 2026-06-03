Match winner di Lussemburgo-Italia 0-1, Francesco Pio Esposito ha parlato a caldo, a Rai Sport: "Sono contento di aver aiutato la squadra, ci tenevamo anche se era un'amichevole. L'abbiamo affrontata col massimo dell'impegno possibile. Mi fa piacere essere riuscito a dare una mano ai compagni, cerco sempre di dare tutto, non solo a livello realizzativo".

Le emozioni degli esordienti.

"Una bellissima cosa essere al fianco di questi ragazzi, io l'ho provata qualche mese fa. Vederli emozionati prima della gara è stata una cosa bella, è stato bello combattere al loro fianco".

Il futuro della Nazionale.

"Abbiamo senso di responsabilità perché abbiamo addosso la maglia dell'Italia. Siamo giocatori giovani e validi, dobbiamo cercare di dimostrarlo gara dopo gara".