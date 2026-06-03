In un nuovo video comparso questa mattina sul suo canal Youtube, Fabrizio Romano aggiorna la situazione riguardante Denzel Dumfries, ormai in partenza per il Real Madrid. Secondo il giornalista, manca solo di procedere con le elezioni del Real Madrid che tutti a Madrid si aspettano sia favorevole a Perez. Verranno poi annunciati: Konaté che firmerà un contratto a cifre altissime e non è mai stato un'opzione per l'Italia; José Mourinho come nuovo allenatore; il rinnovo di Ruediger che era già stato accostato a Inter e Juventus ma non arriverà e anche Denzel Dumfries.

Dumfries, il Real farà tutto già prima delle elezioni

Secondo Romano, l'Inter è già stata informata dagli agenti di Dumfries sul pagamento della clausola. Il Real farà tutto: visite mediche e contratti impostati. Appena arriverà il verdetto delle elezioni Perez potrà presentarsi con 2-3 colpi importanti. Si aspetta anche il verdetto del Real su Nico Paz, che vorrebbe restare un altro anno al Como da titolare della squadra, ma tutto passa dall'ultimo ok di Mourinho.

Palestra, l'Inter ha fretta

A maggior ragione con la cessione di Dumfries, l'Inter ha ora fretta per Palestra, anche perché ha capito che oggi in Premier è in una lista di giocatori che piacciono, domani può diventare una priorità, uno dei pochi terzini destri sul mercato da livello Premier. Il Manchester City sta cercando un terzino destro da più di un anno, piuttosto che prendere un terzino qualsiasi ha messo Matheus Nunes da adattato, che ha fatto benissimo ma un terzino vero non lo hanno preso. Piaceva Livramento ma costava troppo. Il Newcastle è pronto a spendere 50 milioni più bonus, ma il giocatore può dettare una strada. Palestra è una priorità, tra contropartite e altro l'Inter spera di avvicinarsi.