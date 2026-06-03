La Serie A 2025/26 si è conclusa da poche settimane e per i broadcaster è arrivata l'ora di tirare le somme e di fare due conti su numeri e ascolti. Secondo un'attenta analisi di Calcio e Finanza, le tv hanno registrato un vero e proprio boom nella fase finale del campionato inchiodando davanti ai teleschermi 266,3 milioni di spettatori (contro i 246,7 milioni del campionato 2024/25). Si tratta di un aumento dell’8%, principalmente grazie al miglioramento degli ascolti per le partite su DAZN. La squadra più seguita è stata la Juventus, seguita da Inter e Milan (vengono considerati gli ascolti accumulati sulle due emittenti e la relativa media).

Ascolti solo su DAZN

Analizzando i dati di ascolto esclusivi di DAZN, il Milan si piazza al primo posto con una media di oltre 1,08 milioni di spettatori a partita. CF precisa che i rossoneri, avvantaggiati dal minor numero di partite trasmesse su Sky, precedono la Juventus, che si attesta poco sopra 1,06 milioni di spettatori. L’Inter completa invece il podio con 1,04 milioni.

Ascolti solo su Sky

Se si considerano invece solo gli ascolti esclusivi di Sky, allora comanda la Juventus (764mila spettatori a partita) con i suoi 12,2 milioni nelle 16 partite trasmesse. Secondo gradino del podio per l’Inter, con una media di 719mila spettatori, Napoli, Milan e Roma.