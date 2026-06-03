Fuori Dumfries, dentro Palestra. Se davvero dovesse andare così, perché ancora di strada ne manca eccome, l'Inter avrebbe completato un incastro che farebbe "perdere" nove anni nel passaggio da un giocatore all'altro. Sarebbe il risultato di un trend cominciato un anno fa e che continua.

Inter, opera di ringiovanimento: "persi" 56 anni dalla finale di Champions in poi

"Rispetto alla finale di Champions persa contro il Psg, che ha indicato la strada sacrificando uno dopo l'altro Neymar, Messi e Mbappé per costruire una squadra meravigliosa e vincente, l'Inter "guadagnerebbe" 56 anni: out Taremi e Arnautovic in attacco, dentro i ragazzini Esposito e Bonny; addio a Sommer, promosso Josep Martinez".

Inter, altro cambio in difesa per un ulteriore lifting

"L'eventuale arrivo di Solet al posto di Acerbi - si legge ancora - garantirebbe un lifting di 12 anni; soltanto nel cambio Akanji-Pavard, benedetto però sul piano tecnico, la rosa è invecchiata di un anno. Se poi si pensa che Marotta e Ausilio hanno comprato anche Sucic e Diouf, due centrocampisti del 2003 che alla lunga potrebbero sostituire i campioni del passato, si capisce che la filosofia ammette poche deroghe".